Conozca la oferta del Festival de Cine Europeo 2025

Por Angie Loría/ @loria.comic.

La Unión Europea y sus Estados miembros realizarán, en coproducción con el Cine Magaly, la vigésima cuarta edición del Festival de Cine Europeo, del 14 al 29 de agosto.



El festival ofrecerá la proyección de 23 películas y un total de 67 funciones. Los amantes del ﻿séptimo arte ﻿podrán disfrutar de una variada selección de producciones cinematográficas provenientes de Alemania, Austria, Bulgaria, España, Eslovaquia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Luxemburgo.

Para este año, España será el país anfitrión en la ceremonia de inauguración, que contará con la proyección de la divertida comedia Volveréis, ganadora en el Festival de Cannes, dirigida por Jonás Trueba.



Por primera vez en la historia del Festival de Cine Europeo, se realizará, no solo, la premiación del ganador del Euro Cine Lab 2025, sino que también habrá dos funciones para proyectar los cortos costarricenses y los cortos ganadores provenientes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.



Todas las producciones se presentarán en su idioma original y con subtítulos en español. Las entradas estarán a la venta en boletería física y en línea. Tienen un costo de ₡3.300 y ₡2.800 para adultos mayores y estudiantes con carné.



