Conozca la historia de ‘Arthur’, una aventura que le llegará al corazón

12 de abril de 2024, 10:30 AM

Michael, quien es interpretado por Mark Wahlberg , ha visto pasar el campeonato de cerca con su equipo, que el año anterior quedó en segundo lugar, pero para él la medalla de plata no era mejor que el último puesto, por lo que se obsesionó con ganar el Campeonato del Mundo a toda costa.

Lo que no esperaba es que este can, por casualidades de la vida, empezara a seguirles durante la carrera, salvándoles la vida, e incluso moviendo sus corazones, razón por la cual esta historia llega a la pantalla grande y, si es amante de los animales, no se la puede perder.