Chris Hemsworth revela su experiencia compartiendo pantalla con Christian Bale y Natalie Portman

30 de junio de 2022, 13:16 PM

Por LauSinSpoilers | Laureen Fernández

El 6 de julio, Marvel Studios regresará a la gran pantalla con Thor: Love and Thunder, la cuarta aventura en solitario del dios asgardiano interpretado por Chris Hemsworth, la cual fue dirigida, por segunda ocasión, por Taika Waititi.

En una entrevista reciente, Chris Hemsworth habló sobre el elenco de la película y reveló detalles sobre la historia y el pasado del personaje que interpreta. Sobre esa misma línea, detalló cómo, en Avengers: Endgame, el público conoció una versión bastante confundida y perdida de Thor, ya que, según Hemsworth, el personaje todavía no sabía quién era realmente, ni cuál era su lugar en el universo, por eso al final de la cinta decide tomarse un tiempo para sí mismo.

También confesó que, cuando se empezó a realizar la producción de las películas de Thor, hubo muchísima presión. “Realmente levantamos la apuesta con Thor: Ragnarok y había mucha expectativa en torno a lo que haríamos después. Thor es el primer personaje del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) sobre el cual se hace una cuarta película, así que yo quería hacer algo diferente. Siempre quiero hacer algo mejor con este personaje; es extraordinario haber tenido la oportunidad de hacer otra película”, dijo Hemsworth.

Sobre el increíble elenco que lo acompaña, indicó que Natalie Portman estaba muy entusiasmada y dispuesta a participar en cualquier tipo de colaboración, siempre con un gran sentido del humor. Además, adelantó que este personaje toma una dirección muy diferente a la que ha tenido en anteriores películas.

En cuanto a Christian Bale, Hemsworth aseguró que Bale “es increíble y muy talentoso. Yo he trabajado con muchísimas personas, y tuve la suerte de trabajar con muchos actores brillantes. Pero, de vez en cuando, hay alguien que es como una cachetada. Bale le agregó muchas capas y le dio una gran profundidad a su personaje. Me hizo pensar aún más sobre el punto de vista de Thor, y no se trata de algo tan simple como el villano y el héroe”.

Cuando se le preguntó sobre la apariencia del personaje para esta cuarta entrega --después de haberse mostrado en una versión desencajada de Thor durante Avengers: Endgame--dijo que la producción optó por dejarle el pelo largo para esta película y que, además, los trajes que vestirá su personaje son "una locura".