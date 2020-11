Buffaloed: la estafa como forma de vida

Ernesto Valverde - Geek-Orama

Buffaloed: expresión anglosajona que significa engañar o aprovecharse de alguien, sacar ventaja por todos los medios. “Montarnos”, diríamos en Costa Rica.

Buffaloed o “Saliendo de Búfalo” es una película del 2020 dirigida por Tanya Wexler (Hysteria - 2011) en la que la protagonista, Peg (Zoey Deutch), tiene una meta clara en su vida: dejar de ser pobre y volverse rica. Ese objetivo es uno de los puntos altos de la película, Peg es encantadoramente problemática y de una moral dudosa o casi inexistente, pero queremos que le vaya bien sin importarnos en un principio a quién tenga que llevarse con ella.

No solo nos identificamos con Peg y su “viaje”, sino con los otros personajes secundarios de la película, un crisol de personalidades y realidades que terminan de mostrarnos un contexto carcomido por una ciudad en la que la falta de oportunidades laborales obliga a ganarse el pan a como sea, hablamos de la madre de Peg, las compañeras de la cárcel, el juez, el hermano, los otros cobradores e inclusive la misma ciudad de Búfalo, con sus dos mayores pasiones: las alitas de pollo y el eterno equipo del fútbol americano, los Bills.

Además de personajes, tenemos que hablar sobre la ambientación y el vestuario. Ambientación como, por ejemplo, la casa de Peg y su madre, una casa cargada de “chunches” que no es un espacio para la tranquilidad. Terminamos hablando del vestuario de Peg, quien tomó la ropa de su padre y la adapta a algo meramente funcional, por lo que siempre viste holgada: una característica acertada, pues termina de hablar de quién es Peg y su relación con el padre, ausente en pantalla pero presente durante todo el relato.

Otro de los puntos altos de la película es la narrativa. Acá tenemos una directora que sabe de lenguaje audiovisual y aplica en los momentos adecuados los recursos que apoyan lo que la escena requiere, ya sea colocar la cámara, desplazarla, un montaje diferente, romper la cuarta pared o recurrir a un flashback, eso es algo que nos hace ir con el relato de manera muy amena. Y también mencionar a Zoey Deutch, que en papel secundario en “Zombieland Doble Tap“ (2019) o “Before I Fall" (2017) ya viene mostrando su calidad de actriz, y en Buffaloed se carga la película a hombros y nos entrega una interpretación memorable.

Dentro de las “películas de estafadores” (no sé si eso sea un género o subgénero), esta tiene un buen lugar. No es tan pomposa como El Lobo de Wall Street (2013) ni tan técnica como The Big Short (2015), pero el reflejo de la condición humana en el anhelo de mejorar su entorno o simplemente gritarle al mundo en la cara “yo si puedo”, nos hace querer que a Peg le vaya bien, le creemos, la apoyamos, vamos con ella a donde sea; sí, nosotros también caímos ante su timo y queremos un teléfono y “papel” para poder ayudarla.



Pueden ver 'Saliendo de Búfalo' a partir del 12 de noviembre en las salas de cine del país.