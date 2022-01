'Annette', película considerada la mejor del 2021, llega a cines ticos

La película 'Annette', considerada una de las mejores del 2021, llega a los cines costarricenses.

El film de origen francés-estadounidense ganó el "Premio Mejor Director" en el Festival de Cannes 2021.

Además, fue nominada a los Globo de Oro, por "Mejor Actriz" (Marion Cotillard) y entró a la lista preliminar de los Oscar a "Mejor Canción Original" (May We Start). Y fue nominada en Premios Lumiere a "Mejor Película, Director, Cinematografía y Música".

La película es protagonizada por Adam Driver (nominado al Oscar), Marion Cotillard (ganadora del Oscar) y Simon Helberg.

Narra la historia de un comediante de stand up y una renombrada cantante de ópera. "Ellos conforman la pareja perfecta del momento. En el pico de la fama anuncian su embarazo y entre los egos y la vanidad, empieza la caída libre. En medio del torbellino nace Annette, una niña muy especial con misteriosas habilidades que cambiará sus vidas para siempre", señaló su productora, Pacífica Grey.

'Annette' ha sido reconocida como una de las mejores películas del año en medios como: The New York Times, The Guardian, The Hollywood Reporter, El País, Indiewire, Los Angeles Times, Cahiers du Cinema y Vulture.

Este musical, dirigido por el renombrado director francés Leos Carax, está disponible en cartelera del Cine Magaly y Nova Cinemas.

Para más detalles puede ver el tráiler adjunto.