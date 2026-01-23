Fe y reflexión: parroquias anuncian horarios para la Misa de Ceniza

La Iglesia Católica informó que la tradicional Misa de Ceniza, con la que se da inicio al tiempo de Cuaresma, se celebrará el próximo miércoles 18 de febrero.

La Cuaresma es un período de preparación y reflexión que conduce a la Semana Mayor. En la fe católica, este tiempo comienza con la imposición de la ceniza durante la misa.

Este año, la Misa de Ceniza se realizará en todas las diócesis del país el miércoles 18 de febrero.

Una novedad es que en la Catedral Metropolitana la primera misa se oficiará a las 5 de la mañana, para permitir la participación de más fieles.

Cada templo tendrá su propio horario, el cual ya puede ser consultado directamente en cada parroquia.