Este miércoles inicia la Cuaresma: Iglesia Católica celebra la Misa de Ceniza

Este miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica dará inicio al tiempo de Cuaresma, preparación espiritual para la Semana Santa, con la tradicional celebración de la Misa de Ceniza en todas las parroquias del país.

La ceniza que se coloca a los fieles se obtiene de la quema de las palmas guardadas desde la Misa del Domingo de Ramos del año anterior, en este caso del 2025. Este gesto marca el comienzo de un período de reflexión, penitencia y preparación para la Semana Mayor.

Una novedad de este año es que en la Catedral Metropolitana la primera Misa de Ceniza se celebrará a las 5:00 a.m. Además, se realizarán otras eucaristías a las 6:30 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m. y la última a las 7:30 p.m.

Cada templo tendrá su propio horario de celebraciones, los cuales ya pueden ser consultados directamente en las respectivas parroquias.