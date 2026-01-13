PLN separa de campaña a alcaldesa de Puriscal debido a pesquisas por aparente corrupción

El Partido Liberación Nacional (PLN) comunicó, este martes, que la candidata a diputada por San José y actual alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo, fue separada de la campaña electoral.



Esta decisión se da luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaran su casa en Mercedes Norte de Puriscal, así como la municipalidad, el estadio y el plantel municipales por aparente corrupción.

“Ante informaciones relacionadas con diligencias e investigaciones vinculadas a la Municipalidad de Puriscal, el Partido Liberción Nacional reafirma su respeto irrestricto al debido proceso y a la institucionalidad democrática.

“Hemos tenido conocimiento de que el origen de estas diligencias está asociado a un conflicto interno en la propia municipalidad. Mientras se esclarecen los hechos, la señora Iris Arroyo ha decidido apartarse de toda función activa dentro de la campaña”, indicó el Comité Ejecutivo Superior del PLN a través de un comunicado.

Según confirmó el Ministerio Público a Teletica.com, el objetivo de los operativos es el decomiso de evidencia relevante para la causa 25-000094-1218-PE, en la que se indagan presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

"La investigación señala la existencia de aparentes irregularidades en trámites vinculados con la asignación de contratos y procesos de licitación a proveedores externos del gobierno local, así como en la intervención, reparación de caminos y el uso de maquinaria municipal de forma presuntamente indebida", detalló la Fiscalía.

Por este caso, hasta el momento no hay personas detenidas.

¿Qué dice la alcaldesa Iris Arroyo?

“Ya el pueblo puriscaleño sabía el conflicto que había entre la Vicealcaldía y la Alcaldía, había unas denuncias que se habían presentado de algunos hechos muy puntuales y el OIJ, el Ministerio Público y la Fiscalía tienen que buscar pruebas de si esas acusaciones son reales o no. Obviamente, muy respetuosos de las pruebas que requieran y nos pusimos a las órdenes.

“Estas denuncias ya tienen más de un año, pero me duele que sea en este momento, más que todo por el tema político, que se pueda ver un poco manchado, y he solicitado al PLN apartarme de la campaña para no tener que empañar ningún tipo de imagen del partido”, señaló Arroyo.

La alcaldesa también se dijo respetuosa del Poder Judicial e indicó que en su momento tomará todas las acciones de las contrademandas.



Iris Arroyo, de 42 años, es candidata a diputada por San José y ocupa el sexto lugar.

