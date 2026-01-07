Nayib Bukele vuelve a Costa Rica para poner primera piedra de “megacárcel”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estará en Costa Rica el próximo miércoles para “poner la primera piedra” del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que se construye en terrenos de La Reforma, en Alajuela.

Así lo anunciaron esta tarde el presidente Rodrigo Chaves y la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, durante la conferencia de prensa semanal.

“Les doy una primicia: tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver con sus propios ojos los grandes avances del CACCO, nuestra cárcel.

“Don Nayib viene a seguir dándonos consejo, a inspeccionar el avance y a enseñarle al pueblo de Costa Rica por qué es que sí podemos, y debemos, darle seguridad a un pueblo que lo clama”, dijo Chaves.

Cisneros, por su parte, fue quien precisó el objetivo de la visita.

“Don Nayib va a estar para poner la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad”, dijo.

Presidencia anunció, incluso, que la conferencia del próximo miércoles tendrá lugar desde La Reforma.