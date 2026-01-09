Delincuentes informáticos sustrajeron ₡6 mil millones en 2025, revela OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que, en 2025, los fraudes informáticos contra entidades bancarias dejaron pérdidas aproximadas por ₡6 mil millones, cifra confirmada tras la desarticulación de una red que clonaba sitios web de bancos en el país.



Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, explicó que este viernes se realizaron 13 allanamientos en territorios como Heredia, Cartago, Alajuela, Puntarenas y otros lugares como parte del caso de fraude informático, conocido policialmente como Nexus 2.0, que se venía investigando desde hace varios meses.

Durante las diligencias policiales de este día se detuvo a ocho personas vinculadas con las operaciones ilícitas.

“El modo de operar es la confección o la creación de una página falsa, totalmente idéntica a las páginas web de las entidades financieras nacionales, de tal forma que la persona ingresa, coloca sus datos, claves y usuario y de inmediato los delincuentes cibernéticos toman esa información, se meten a las páginas formales y generan movimientos a otras cuentas bancarias”, detalló Soto.

Además, añadió que, en algunos casos, personas vinculadas al grupo estaban en cajeros automáticos para capturar datos y generar movimientos fraudulentos.

"En términos generales, durante el 2025 se formularon más de 10 mil denuncias por diferentes fraudes informáticos, con un perjuicio económico que ronda aproximadamente los 6.000 millones de colones, un monto muy alto y significativo", señaló Soto.

El director interino del OIJ recomendó a la ciudadanía que, al momento de acceder a servicios bancarios en línea, digite directamente en el buscador la dirección electrónica de la entidad financiera y evite dar clic a la primera opción que aparece en los resultados de búsqueda.

