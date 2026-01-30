Claudia Dobles propone vía rápida a reforma para agilizar proceso penal

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, impulsaría una vía rápida al expediente 24.913, la reforma al Código Penal que impulsa el Poder Judicial para agilizar los procesos penales.

Así lo dio a conocer la aspirante este viernes, en medio de su “Plan Chirripó”, la hoja de ruta que dijo implementaría en los primeros 100 días de un eventual gobierno.

“Nuestro compromiso es claro: la seguridad será una de las prioridades de mi gobierno, y por eso trabajamos en un plan realizable, que incluye planificación, estrategia y que fue desarrollado por un equipo experto, que demuestra que sí es posible hacerle frente al narcotráfico, y regresar la paz a las comunidades y a las familias”, dijo Dobles.

El proyecto 24.913 reúne una serie de consideraciones del Poder Judicial y la Sala III para combatir la mora judicial con cambios puntuales en la etapa preliminar del proceso penal, que concentra alrededor del 30% de los miles de expedientes que esperan resolución.

Entre otras, se pretende aumentar la cantidad de procesos con tribunales de un solo juez y nombrar defensores públicos a aquellos imputados cuyos abogados no puedan asistir a un juicio.

Junto a esa vía rápida, Dobles propone sacar a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de la Ley General de Policía, ejercer un mayor control en armas ilegales, limpiar los planteles de Cosevi para aumentar los operativos con la Policía de Tránsito en distritos priorizados, restablecer el Consejo Operativo de Seguridad, crear el Departamento de Inteligencia Penitenciaria y llevar a cabo un plan de acción para aumentar y mejorar la infraestructura carcelaria.

Las propuestas se unen a otras siete acciones que ya había anunciado la aspirante en setiembre pasado como parte de su estrategia de seguridad.