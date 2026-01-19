Caen dos ticos más con solicitudes de extradición a EE. UU. por supuestos vínculos narco

Dos costarricenses más fueron detenidos este lunes como parte de procesos de extradición solicitados por autoridades judiciales de Estados Unidos, en investigaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico.



La detención se realizó mediante una coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Los requeridos son Alexi Meléndez León, solicitado por el Distrito Este de Texas, y Gabriel Lozano Bonilla, requerido por el Distrito Sur de Nueva York, ambos por delitos vinculados con drogas.

"Las capturas se efectuaron en centros penitenciarios del país, donde los imputados permanecen bajo prisión preventiva por causas que se tramitan en Costa Rica", indicó la Fiscalía.

Meléndez León, de nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense, fue detenido en setiembre de 2024 en Ciudad Colón, San José. Contra él se sigue la causa 25-000033-1035-PE por el presunto delito de legitimación de capitales.



Por su parte, Lozano Bonilla figura como imputado en la causa 22-000088-0622-PE, conocida como “Corona”, la cual se encuentra en investigación en la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.

Ambos son investigados por legitimación de capitales y tráfico de drogas, respectivamente.



Los casos continúan en trámite conforme a la legislación costarricense y a los procedimientos establecidos para solicitudes de extradición internacional.

