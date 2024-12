Wálter Centeno avisa al asumir el Santos: "Vengo con más ganas que nunca"

El entrenador Wálter Centeno asumió el banquillo del Santos de Guápiles a partir de este lunes.

Centeno dejó claro que llega a este club "con más ganas que nunca".

Estas fueron las declaraciones de Paté Centeno en la conferencia de prensa de su presentación.

—¿Por qué escogió el Santos para seguir con su carrera como técnico?

Ellos quieren cambiar cosas, quieren evolucionar, hablaron conmigo en una reunión, llegamos a un acuerdo. Les gusta la manera en que yo entreno y andan buscando esa línea. Tengo muchas ganas de trabajar, tengo muchas metas con este club, más cuando hay gente detrás que quiere invertir, tiene que haber un retorno. Vamos a empezar a escribir una nueva historia en el Santos de Guápiles.

Este club estuvo dentro de los cuatro primeros con don Johnny Chaves y por qué no volver a eso.

—¿Cómo asume este reto?



Yo creo que la vida, el fútbol tiene muchas vivencias como jugador y entrenador. Me ha tocado dirigir a un equipo pequeño y a otros grandes. Ascendimos a Grecia que era un equipo pequeño. Ustedes saben lo que me pasó hace cuatro meses y vengo con más ganas que nunca. Hay una frase que se viene la revancha futbolística, imagínese cómo estoy ahorita, he tenido mucho aprendizaje. Espero que Dios me dé determinación y carácter para esta nueva etapa.

—¿Cómo vivió estos cuatro meses?

Aburrido, sin trabajo, es feo más aún cuando uno está acostumbrado estar en estas instancias. Uno ve el fútbol ahora y todos hablan cosas que no son de fútbol, me da pena. No tengo nada que decir de las finales, cada quién las juega a su manera, es tratar de que el fútbol sea un espectáculo dentro de la cancha, que el aficionado llegue a disfrutar del espectáculo indiferentemente de quién gane.



—¿Qué tiene que cambiar el Santos?

Hay que darle seguimiento a lo que se vio en los últimos partidos, cambiaron de técnico y les resultó. Hay que tratar de juntar lo que venían haciendo más lo que yo puedo dar. Hay que buscar estar muy rápido afuera de esa zona que a nadie le gusta estar. Hay que pensar en la parte de arriba y no en la parte de atrás que es muy feo y a mí no me gusta.

—¿Quiénes conformarán el cuerpo técnico?

Aunque usted no lo crea, hoy es el primer día, ahí los van a ir sabiendo ustedes. Lo principal es de los jugadores. Ya hablamos ese tema, pero de aquí a enero sabrán quiénes serán los asistentes.

—¿Alonso Solís es una opción para ser su asistente?

Es una posibilidad, estoy esperando una respuesta de otro asistente que está por encima de él.

—¿Qué ha visto que le gustaría cambiar del Santos?

Desde que llegamos a un acuerdo verbal, empecé a hacer combinaciones de lo quiero hacer, fusionar lo que venían haciendo ellos y lo que yo puedo aportar. Ahorita, lo primordial es agregarle algo más a lo bueno que venían haciendo. No hay que cambiar mucho, hay que ser prácticos y que pase rápido la tormenta, que ya pase lo del descenso. Hay que hablar con los jugadores y transmitírselos.

—¿Qué opina de cómo se han jugado estas instancias finales?

Es muy difícil decirte estas cosas, yo soy un aficionado más porque lo estoy viendo, puede ser que me guste y puede que no. He aprendido qué cosas debo hacer y cuáles no, yo prefiero hacer otras cosas que siempre he mencionado como el espectáculo y el estilo de juego.

—¿Cuál será su estilo de juego en el Santos?

Iré por las dos cosas, por el estilo y por el resultado.



