Santos reporta un nuevo caso de COVID-19 en el equipo

El Santos de Guápiles anunció un nuevo caso de contagio de COVID-19 en su planilla, por lo que de inmediato se activa el protocolo establecido por el Misterio de Salud para evitar contagios masivos.



Los guapileños informaron que la primera medida tomada fue aislar a la persona contagiada, quien ya se encuentra en su casa y en buen estado de salud.



Dentro del comunicado, la institución aclara que este es un nuevo caso y que no está ligado al anterior por lo que no existe conexión alguna.



Finalmente, el anuncio finaliza señalando que este mismo martes se realizaran pruebas masivas de Hisopado PCR para determinar si existen o no más casos dentro de la planilla.



El Santos anunció hace unos días que existía un caso dentro de su planilla, por lo que este sería el segundo confirmado por el equipo guapileño.