Santos no se ha comunicado con Unafut sobre casos de COVID-19

El Santos de Guápiles informó ayer en sus redes sociales sobre un caso positivo de COVID-19, sin embargo en la Unafut dicen desconocer la situación.

En declaraciones a Teletica Radio, Julián Solano el presidente de la Unafut, brindó los detalles sobre lo que se vive actualmente con el Santos y cómo se debe actuar en estas situaciones..

“En estos momentos nosotros no tenemos información de parte del Santos, solamente un comunicado público, que incluso el reglamento indica que debe comunicarse primero a la Comisión Médica de Unafut y luego a la prensa el resultado final de las pruebas“, dijo Julián Solano a Teletica Radio.

Con esto el conjunto guapileño, no podría pedir la reprogramación del partido del fin de semana, porque según lo estipulado por el ente rector, se está incumpliendo un acuerdo.

“Un club que no cumpla con este procedimiento simplemente independientemente el número de jugadores que tenga no tiene derecho a pedir la suspensión del partido, no estoy diciendo que este sea el caso del Santos , lo que sí estoy es aclarando la normativa para cualquier club“, expresó Solano.

El presidente de Unafut fue claro al explicar que lo que se trata es de evitar que este tipo de casos sean públicos antes de ser manejados por las autoridades correspondientes.

“No creemos que se conveniente que haya situación de incertidumbre respecto a ese tema, lo que primero debe comunicarse a la Comisión Médica de Unafut y luego a la opinión pública es el resultado final de las pruebas para saber si realmente hay causa de suspensión o no“, comentó Solano a Teletica Radio.