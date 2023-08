Santos hunde aún más a Grecia

El Santos de Guápiles hundió aún más a Grecia en este inicio de torneo, luego de vencerlo 2-0 en el estadio Ebal Rodríguez.



El volante Reimond Salas marcó doblete (45+2’ y 46’) y se convirtió en la figura del triunfo.



Los dantistas dejaron clara su idea de juego, situación contraria la de los griegos, quienes aún no encuentran la fórmula para ganar su primer partido de la campaña.



Los dirigidos por Mauricio Wright no han logrado superar la marcha del atacante paraguayo Fernando Lesme, quien sigue su punta de lanza en el pasado, pero que no está para esta nueva temporada.



Quedará mucho trabajo por hacer en Las Panteras que vienen con un panorama complejo luego de sufrir la remontada 3-4 ante Cartaginés y ahora esta derrota en territorio guapileño.