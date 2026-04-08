Santos de Guápiles pide a la Federación su restitución a Primera

El Santos de Guápiles solicitó a la Federación Costarricense de Fútbol su restitución de la licencia para competir en Primera División.

Así lo dio a conocer el club en un comunicado de prensa, luego de una publicación de un reloj de arena que dio de qué hablar durante la noche de este martes.

Los guapileños comunicaron que atraviesan un proceso legal desde julio 2025 tras la destitución del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, "lo que nos ha colocado en una situación de indefensión durante estos meses".

La dirigencia santista indicó que se mantienen firmes en la lucha y por eso mantienen activo el proceso ante el Icoder.

"Hemos presentado una solicitud formal ante la Federación Costarricense de Fútbol, en la que pedimos la restitución de nuestra licencia, nuestro derecho a competir en la Primera División y nuestra afiliación a Unafut", añaden en el texto.

Por último, el club comunicó que "hacemos un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se nos devuelva el lugar que nos corresponde".

¿Qué pasó?

El pasado 24 de junio, la Federación comunicó la revocatoria de la licencia del club, luego de que el caso fuera visto por el Tribunal de Apelaciones de la FCRF. La decisión fue unánime y definitiva y de esa manera, "el Tribunal de Apelaciones respaldó la resolución de revocatoria de la licencia de este club, tomada el 2 de mayo del 2025", señaló un comunicado de la Fedefútbol.

Una vez concluida esta etapa, desde la Federación "confirmaron lo resuelto por el Comité de Licencias frente al incumplimiento grave en el criterio financiero que sustentaba la licencia de club profesional, y por haber vulnerado el “Fair Play financiero”, así como la equidad deportiva".

En el comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Federación se destaca que en el expediente se demostró que:

1.⁠ ⁠Existió un depósito para el pago de planilla de un tercero al club.

2.⁠ ⁠⁠Se omitió la presentación de los estados de cuenta bancarios con la forma y el contenido requerido por el Comité.

3.⁠ ⁠⁠Se firmó un contrato de compraventa del club que fue dejado sin efecto legal sin notificación previa al Comité.

"En síntesis, hubo hechos de relevancia económica y financiera que no fueron reportados conforme al Reglamento de Licencias", detalló.

Además, la revocatoria de la licencia está acompañada de una multa de ₡2.500.000 por las otras faltas cometidas.