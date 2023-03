Santos da un golpe y pasa de luchar por el descenso a buscar clasificación

"Hemos venido creciendo tácticamente y eso me llena de orgullo. “Nosotros vamos en el día a día, preparo las semanas con base en el rival y el crecimiento de los jugadores. Soy muy exigente, cuando no me hacen caso me vuelvo loco y eso no ha pasado acá. Siento un respaldo de los jugadores desde que llegué, eso significa que hay una credibilidad”, explicó el estratega santista.