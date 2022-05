Santos confirma que Javon East y Luis Paradela quedarán libres al mejor postor

El Santos de Guápiles tiene en sus filas a dos de los extranjeros que podrían ser apetecidos en el próximo mercado de fichajes: el jamaiquino Javon East y el cubano Luis Paradela.

Rafael Arias, presidente del cuadro guapileño, confirmó que a partir de la finalización de este campeonato, a ambos futbolistas les restará solo seis meses de contrato, por lo que podrían firmar con cualquier club.

"Te voy a decir una cosa, estamos muy contentos con ellos dos, pero en el fútbol y en la vida no hay nadie indispensable. Si ellos se quedan bienvenidos, se han adaptado muy bien, y si no se quedan hay alternativas, el fútbol es así, viene mucha gente pidiendo campo", comentó Arias a Teletica.com.



Al ser consultado si tiene conocimiento de si algún club ya se les ha acercado, respondió: "Ni idea porque yo no le hago caso al correo de brujas, si nos vamos a la realidad, posiblemente muchos constantemente se acercan, pero yo no me voy a hacer bolas, como el Santos hay muy pocos equipos en el país, quizás solo el Saprissa que cuando quieren a un jugador lo llaman a uno".

El jerarca enfatizó que el plan inicial era vender a los dos caribeños, pero llegaron casi al fin de contrato y no pudieron concretar ninguna transacción.

"Esa fue la intención al principio (vender), pero eso no se dio, pensamos que eran jugadores para que salieran a los seis meses o al año. Ya se van a cumplir los tres años que venían y no salieron, también el fútbol es sabio, el fútbol sabrá por qué", contó.

Para finalizar, Arias sí dejó claro que está abierto a negociar con cualquier equipo la vinculación de estos jugadores, pues a pesar de que les resta seis meses de contrato, están anuentes a dejarlos libres de inmediato. "Tienen que pagarlos porque no se va a ir gratis, dependiendo lo que sea se puede negociar".

No renovarán.

Por su parte, Simone Ghirlanda, agente de Javon y Paradela, reveló que no firmarán ninguna extensión de contrato con los santistas.

"No renovarán, es un hecho. Para que se marchen tendrán que llegar a un acuerdo con el equipo porque estará pidiendo algo a cambio para dejarlos libre, por ejemplo hay equipos que pueden intercambiar jugadores o dar un porcentaje en una venta futura que es algo que se ha aplicado", indicó Ghirlanda.

El representante detalló que a partir del 1° de julio podrá negociar abiertamente con cualquier equipo.



"A nosotros nos gusta respetar todos los equipos. Puedo decir que los dos jugadores son pretendidos por los que se consideran grandes clubes y que ahorita tienen recursos, pero se tendrá que ver en julio", concluyó.