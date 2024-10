Randall Row reveló por qué regresó al banquillo del Santos de Guápiles

El técnico de Santos, Randall Row, debutó en la derrota 3-1 en Pérez Zeledón.

Row explicó qué lo motivó a tomar las riendas del club que es último lugar con cinco puntos, luego de su reciente paso por Saprissa.

Row llegó al equipo para suplir la salida del panameño Julio César Dely Valdés.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Row en la conferencia de prensa.

Poco tiempo: Tuvimos un entrenamiento y lo único que hicimos fue ver los videos de Pérez Zeledón y algunos nuestros. No hubo tiempo de corregir, no pudimos trabajar. Yo llegué un día antes de venirnos a Pérez Zeledón.

Cómo salir adelante: La única manera es trabajar y aprovechar las semanas para ir metiendo la idea. Yo no les voy a exigir lo que no se ha trabajado. Hoy solo se podía exigir esfuerzo.

Actitud: Rescatar el cambio de actitud, los jugadores que están afuera quieren aportar.

Regreso al Santos: Yo estoy contento porque estoy con un grupo de jugadores que conozco, me tocó hacer cosas importantes con ellos, qué menos importante que salvar la categoría. Yo tengo claro que tienen que haber cambios a nivel de trabajo, a nivel de metodología, en la parte física, en la táctica y eso solo con el tiempo.

Mentalidad: Yo quisiera pensar que en tres partidos ganemos nueve puntos, pero esto es ir partido a partido. Tenemos que valorar lo que es tener un equipo en Primera División, a veces hasta para la misma comunidad, por ejemplo: yo soy turrialbeño y ahora tiene ya muchos años sin ascender. Santos de Guapiles es un representante importante de la comunidad y tenemos que rescatar esto. Necesitamos el apoyo de la gente.

Motivación para asumir el Santos: Cuando terminé en Saprissa y me fui para mi casa y tenía en mi mente descansar un tiempo, antes de venir aquí peleaba por campeonatos, me vine para acá a luchar por mantener la categoría; luego, me regreso a Saprissa a luchar por campeonato y ahora vuelvo aquí. Cuando salgo de Saprissa yo quería descansar, pero yo le tengo cariño a esta institución. Lo vi como un compromiso, sentí que tenía que venir a aportar para que este equipo salga de la incómoda situación. Es un propósito también, uno a veces en situaciones complicadas crece como persona porque aprende a valorar lo que cuesta.