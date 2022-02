New York City humilló al Santos de Guápiles con seis goles en dos partidos

El New York City hizo alarde de su superioridad y eliminó al Santos de Guápiles de la Liga de Campeones de Concacaf.

El equipo de la MLS mostró su poderío y pese a estar en pretemporada mostró un fútbol bastante fluido para triunfar 4-0 en su estadio.

El global fue de 6-0 por la victoria de la semana anterior 0-2 en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Erick Rodríguez lucieron imprecisos y siempre estuvieron detrás del balón.

De no ser por el defensor mexicano Everardo Rubio, la derrota pudo haber sido más amplia.

El primer tanto fue a los 32 minutos, gracias a un cabezazo de Alfredo Morales tras un cobro de Maximiliano Morales.

Tan solo pasaron tres minutos y apareció Maxime Chanot, quien aprovechó el balón en el área para rematar de pierna derecha.

A partir de ahí el juego entró en un congelador. Ya todo estaba cuesta arriba y prácticamente definido.

La acción de mayor peligro por parte de los guapileños fue al 51', con un remate de Denilson Mason que se estrelló en el palo.

Cuando todo parecía que el juego iba a quedar así, el City volvió a a apretar el acelerador y apareció Talles Magno para concretar doblete.

El primer tanto de Magno fue al 790, cuando cerró un centro en el área para poner el 3-0 y a cuatro minutos del final un derechazo suyo decretó el 4-0 definitivo.

Primer gol del New York City:

⚽ GOOOOAL Alfredo Morales!@NYCFC takes the lead in the first half! | #SCCL22 pic.twitter.com/dBFtNMllue — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 23, 2022

Segundo gol del New York City:

⚽ Goal scored by Maxime Chanot! @NYCFC leads the series 4-0 now.#SCCL22 pic.twitter.com/GYjdVZwBIm — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 23, 2022

Estuvo cerca el Santos al minuto 51:

😱 ¡Lo cerca que estuvo @ADSantos61 de anotar su primero en #SCCL22! pic.twitter.com/Oti5W4kIl8 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022

Tercer gol del New York City:

Talles Magno scores the 3rd!



The aggregate is now 5-0 for @NYCFC | #SCCL22 pic.twitter.com/ob1QYYtD4x — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022

Cuarto gol del New York City: