Luis Paradela ha despertado el interés de tres clubes ticos

El gran nivel del cubano Luis Paradela despertó el interés de tres clubes nacionales, aunque uno salió de las negociaciones por el atacante.

El gerente deportivo del Santos de Guápiles, Kiang Yep, confirmó que Saprissa, Cartaginés y Alajuelense mostraron interés por el jugador. Sin embargo, los manudos descartaron la compra del jugador.

“En el caso de Paradela no solo Saprissa y Cartaginés están interesados, Alajuela también ha mostrado interés. El día previo al partido, nos reunimos y prácticamente nos dijeron no tenemos para pagar, te puedo dar juveniles, pero no vamos a pagar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”, afirmó Yep en Teletica Deportes Radio.

“Con Saprissa y Cartaginés, nos hemos sentado a negociar más directamente, ellos conocen nuestras pretensiones. Estamos esperando una propuesta por escrito”, agregó el gerente deportivo santista.

Al cubano le restan seis meses de contrato con los guapileños, pero en la dirigencia santista agradecen la lealtad que el futbolista les ha mostrado.

“Si se va en enero y no logramos obtener una tasa de transferencia por el jugador, nos va a dar los beneficios deportivos en estos próximos seis meses. Ahorita estamos aceptando casi que un 40% de la cláusula de finiquito, pues se van ahorita y el club va a poder nutrirse un poco económicamente”, dijo Yep.

De momento, el Santos de Guápiles anunció las salidas de Pablo Arboine, Douglas Forvis, Kevin Ruis y Juan Diego Madrigal. Además, de las llegadas de Jhamir Ordain y el regreso de Starling Matarrita.