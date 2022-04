Luis Fernando Fallas sería el nuevo técnico de Santos

Sorpresivamente, el Santos de Guápiles tuvo que realizar un cambio inesperado en su banquillo.

El técnico Erick Rodríguez fue llamado por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para que tomara las riendas de la liga menor casi que de forma inmediata.

Rodríguez dirigirá este miércoles su último compromiso ante Jicaral y ya la dirigencia del Santos tiene a su sustituto listo: Luis Fernando Fallas.

Lea también Santos Guapiles Erick Rodríguez será técnico de selecciones menores El entrenador viajará como asistente de la Selección Sub 20 que encabeza Vladimir Quesada

Fallas fue cesado apenas el sábado anterior de Guanacasteca tras caer goleado ante Alajuelense y ya este miércoles encontró nuevo trabajo, según lo confirmó el presidente santista, Rafael Arias.

“Me sorprende porque fue una llamada abrupta, de la Federación. No me sorprende por Erick yo sabía que iba a dar ese paso en cualquier momento, pues el trabajo de él lo respalda. Se ha preparado por 10 años y en la vida, las cosas no caen del cielo. Nadie le ha regalado nada. Me siento muy contento, nos tenemos que desprender de un técnico del nivel de Erick. Me alegra mucho, aunque por otro lado nos sentimos tristes en el Santos”, expresó el doctor Arias a Teletica Radio.

Según el presidente guapileño, la FCRF fue la que lo contactó a él primero para decirle sobre el interés en Rodríguez, por lo que tanteó la posibilidad con el estratega y ambos estuvieron de acuerdo en su salida y crecimiento profesional.

“Me dijeron que la situación tenía que ser rápida. Yo no podía decirles que no, les pedí tiempo para hablar con Erick. No puedo cerrarle las puertas a Erick ni a la Federación. Cerrarle las puertas a la Federación es como cerrarle las puertas a la mamá”, añadió.

Sobre el nuevo entrenador, Arias asegura que Luis Fernando Fallas es una buena opción para seguir en el proyecto que quieren con el equipo.

“Fallas encaja dentro de ese perfil. Si por alguna razón Fallas no está el día de mañana, tenemos el perfil del que lo pueda sustituir. Espero que el trabajo sea bueno y ojalá que sea por mucho tiempo”, expresó.

Finalmente, el jerarca santista aprovechó para hablar de una “mano negra” que a su criterio les afectó en la parte del rendimiento para este Torneo de Clausura 2022.

“El torneo que ha tenido el Santos es un torneo atípico lleno de adversidades donde ninguno las imaginábamos. No solo fueron adversidades de manera accidental, sino que hubo mano negra. Al Santos lo bajaron y hubo mano negra. Lo de los extranjeros no cayó del cielo, fue por el Santos. La pandemia no había terminado, había un acuerdo entre Migración y la Federación para los extranjeros. Entonces estábamos bajo ese convenio”, concluyó.