Las revelaciones de Ronny Cortés sobre Santos: "Si Walter Centeno me decía que no, yo no llegaba"

Ronny Cortés respira fútbol. El futuro presidente de Santos es un empresario que ve su pasión en el desarrollo de liga menor y que encontró en Walter Centeno un gran socio para sus fines.

A sus 52 años, la puerta del fútbol de Primera le ha tocado en tres oportunidades, la tercera fue la vencida.

Es empresario en bienes raíces, desarrollador, constructor, tiene varios negocios.

Dice meterse al fútbol "porque es mi pasión". "Desde que tengo uso de razón me gusta el fútbol, me acuerdo jugando en la playa, y posteriormente, ya me buscaron algunos equipos".

En esta entrevista con Teletica.com, Cortés afirmó que primero fue Guanacasteca y luego fue el Santos en dos oportunidades. En la tercera aceptó.

—¿Quién de Santos lo busca?

Me busca un señor que yo no lo conocía. Primero me buscaron para que participara en Guanacasteca, otro grupo me llamó y me buscó para que llegara a Santos, porque Santos iba a salir de la Primera, era venir a salvar el equipo.

—¿Quién lo busca?



Una de las personas fue Norman Reyes.



—¿Por qué no aceptó la propuesta de Santos a la primera, pero sí en la segunda ocasión?

Era un reto bastante difícil, era agarrar todo lo que era la administración, contratar jugadores, contratar cuerpo técnico. Por ejemplo, si Walter Centeno me decía que no, yo no entraba, Walter siempre estuvo anuente.

—¿Por qué necesitaba que Walter Centeno entrara?

Fueron dos veces a buscarme, ellos me dejaron número de teléfono, en ese lapso digo yo... Si Walter me dice que sí, yo voy por liga menor, yo acepto. Llamé a Walter, me dijo que le interesaba el proyecto, que ponía estas condiciones, me dijo: 'Me llevo a Alonso Solís, Enrique Rivers'. Yo le dije que estaba bien.

Llamé a la gente de nuevo y les dije que sí, que quería entrar, pero que yo llegaba con cuerpo técnico y estuvieron de acuerdo.

—Al equipo ya se le ve una idea, ¿Usted lo ve que parece un equipo que está disputando descenso o no?

Yo no lo veo como un equipo que esté disputando descenso. Cuando yo contraté a Walter le dije: 'Walter olvídese del tiki-taka por ahora, yo respeto su manera de jugar, pero cuando tengamos que reventarla, la reventamos, saquemos al equipo adelante y luego yo le doy tiempo para que arme un equipo a su gusto, pero salvemos la categoría'.

Lo que pasa es que el equipo juega bien, hay equipos que se han ido mareados como Guanacasteca, contra Sporting fue un gran partido, se juega muy bonito al fútbol aquí.

—¿De dónde conocía a Walter Centeno?

Yo tengo una amistad con Walter, él iba a mi casa en Playa Sámara, ahí hacíamos carne asada y lo llevaba a equipos de fútbol playa, él siempre nos daba como una motivación.

—¿Siente que llevar a Walter Centeno fue una buena idea?

Teníamos tres opciones, habíamos hablado con dos técnicos y dije que iba a tomar decisiones, muchos me criticaron al principio y decían que Walter no es pelear el descenso, los directivos estaban incrédulos y se está sacando la tarea. No es fácil...

—¿Adónde ve que pueda llegar el equipo con Walter Centeno?

Yo lo veo dentro de los primeros cinco, me gustaría clasificar, pero sería exagerar... el próximo torneo sí.