Herediano suma 36 partidos sin perder ante el Santos

El Club Sport Herediano le tiene la medida al Santos de Guápiles desde hace mucho tiempo y este lunes volvió a demostrar su supremacía en el juego de ida de las semifinales del Clausura 2021.



Los florenses derrotaron por marcador de 2-1 al conjunto guapileño en el ‘Fello’ Meza y ahora visitarán el Ebal Rodríguez con la ventaja mínima.

El triunfo, además, le permite a los dirigidos por Luis Marín ampliar a 36 la racha sin derrotas ante el equipo caribeño, comandado en la actualidad por Erick Rodríguez.

Según el estadígrafo, Christian Sandoval, con este registro Herediano logró empatar al Saprissa con la segunda mejor racha invicta de un equipo sobre otro rival en la historia del fútbol costarricense.

Los morados llegaron a ligar los mismos 36 partidos sin conocer la derrota ante Limón FC, mientras que es Alajuelense el equipo con la mejor racha de este tipo, logrando victoria o empate en 40 partidos ante Carmelita.

8/3/2015; la última vez que @ADSantos61 derrotó al @csherediano1921

36 juegos sin derrota florense, se empata la 2° mayor racha de la historia de un equipo sobre otro.@ldacr vs @ADCarmelitaCR /40 PJ@SaprissaOficial vs @LimonFCcr /36 PJ@csherediano1921 vs @ADSantos61 /36 PJ