Gerente deportivo del Santos asegura que Cartaginés superó oferta del Saprissa por Luis Paradela

Por Adrián García | 27 de mayo de 2022, 11:10 AM

El gerente deportivo del Santos de Guápiles, Kiang Yep, dio a conocer que el club tiene dos ofertas sobre la mesa por Luis Paradela de clubes nacionales.

Se trata del Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés, sin embargo, ambas ofertas no llegan a la tercera parte de lo que están solicitando.

“Los dos tienen opciones de salir, pero si no nos dan lo que estamos pidiendo no vamos a salir. Tenemos ofertas de Saprissa y de Cartago, la de Cartago es mejor que la de Saprissa. Pero no alcanza nuestra expectativa”, dio a conocer Yep en Teletica Radio.

“La cláusula pasa a un segundo plano porque nos queda poco tiempo con ellos, estamos pidiendo mucho menos, pero no llegan a la expectativa. Es menos de la tercera parte”, añadió.

En el caso del jamaiquino, Javon East, el Santos tiene ofertas por el jugador del extranjero, pero quieren conservarlo porque deportivamente es una figura importante para ellos.

El Santos de Guápiles de momento confirmó las salidas de Kevin Ruiz, Douglas Forvis, Pablo Arboine, Douglas López, Juan Diego Madrigal, Fabián Pérez, Yuaycell Wright y Everardo Rubio, quien pese a ser renovado salió a Xolos.

Los únicos refuerzos, de momento, son Alexander Lezcano, Jhamir Ordain y Starling Matarrita. En los próximos días esperan concretar la llegada de un defensa central y un argentino.