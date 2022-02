Extranjeros de Santos tienen cita en Migración hasta el 23 de marzo

Javon East, Everardo Rubio y Luis Paradela, los extranjeros del Santos de Guápiles tendrán que esperar sin jugar mientras se resuelve su situación migratoria, ya que tienen cita ante las autoridades hasta el 23 de marzo.



Así lo informó el gerente Kian Yep, quien además aseguró que hay una prórroga que no se estaría respetando.

“Uno entiende que la ley es ley, lo que no compartimos si estamos sujetos a una prórroga. ¿Por qué se detiene? Vamos a solucionar esto lo más pronto posible”, aseguró Yep.

La molestia del represente del equipo caribeño se debe a que la Dirección General de Migración y Extranjería envió un documento a la Unafut en el que se indica que los jugadores extranjeros sin el permiso de trabajo al día no podrán participar en la jornada 6 del Torneo de Clausura 2022.

Una investigación que realizó el diario La Nación encontró que cerca de 18 extranjeros no cuentan con el permiso de trabajo al día para laborar en suelo costarricense.

“Recibimos una notificación de parte de la Dirección General de Migración, donde nos informan y nos ordenan que notifiquemos a los clubes que todos los jugadores extranjeros deben de tener su permiso de trabajo al día y que, si no, no pueden jugar. Hasta ahí es nuestra responsabilidad, cada club debe saber cuál tiene o no su jugador al día”, manifestó Julián Solano en Teletica Radio.

“Es un impacto bastante fuerte. Javon no ha estado dos años de manera ilegal. Él venció su estatus migratorio en noviembre anterior y sacamos citas para renovarle, ha sido un mundo, siempre actuamos apegados al permiso que había dado”, concluyó el gerente de Santos.