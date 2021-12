Estos son los rivales de Saprissa y Santos en la Liga de Campeones de Concacaf

El Deportivo Saprissa y el Santos de Guápiles conocieron a sus rivales en la Liga de Campeones de Concacaf luego del sorteo realizado este miércoles.

El Saprissa tendrá un duro reto al enfrentar a Pumas de México, mientras que los guapileños enfrentarán al campeón de la MLS, New York City.

Los juegos de ida serán del 15 al 17 de febrero, mientras que la vuelta será una semana después del 22 al 24 del mismo mes.

Los otros emparejamientos fueron Seattle vs Motagua, Cruz Azul vs Forge, León vs Guastatoya, Montreal vs Santos, Pumas vs Saprissa, Revolution vs Cavaly, Colorado vs Comunicaciones, New York vs Santos.

Fechas en las que se disputará en torneo

Octavos de Final: 15-17 de febrero (partidos de ida) y 22-24 de febrero (partidos de vuelta)

Cuartos de final: 8-10 de marzo (partidos de ida) y 15-17 de marzo (partidos de vuelta)

Semifinales: 5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta)