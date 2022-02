Erick Rodríguez tras la goleada ante New York City: "Es aprendizaje y crecimiento"

El técnico del Santos de Guápiles, Erick Rodríguez, defendió la participación de su equipo en la Liga de Campeones de Concacaf tras caer este miércoles 4-0 ante el New York City. El marcador de la serie fue de 6-0.

" Tratamos de sacar provecho de todas las experiencias, si lo vemos como desprestigiando el trabajo como la paliza me parece que no... es aprendizaje y crecimiento, sí hay autocrítica, es histórico estar aquí, no podemos negarlo. Santos es un club no tradicional, venir a representar nuestra liga en este tipo de escenarios y nos ayuda a crecer", comentó Rodríguez.

El timonel explicó que hay una "diferencia marcada" entre ambos clubes y alabó el crecimiento que ha tenido la MLS en los últimos años.





"Sí hay autocrítica y sí estamos dolidos, queríamos pasar la serie, estamos jugando contra un rival de mucho peso, queda aprender de esto y poner en práctica lo que aprendimos en el campeonato nacional", destacó.