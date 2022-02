Erick Rodríguez: "Queremos demostrar por qué estamos aquí"

El técnico de Santos, Erick Rodríguez, afirmó que su equipo debe demostrar en Nueva York por qué está en la Liga de Campeones de Concacaf.

Rodríguez ha sido uno de los abanderados en solicitar en reiteradas ocasiones más credibilidad para los técnicos nacionales y aseguró que este miércoles a las 5 p. m. sacará a relucir la experiencia que ha alcanzado en el banquillo.



Pese a que la serie está 2-0 abajo, el estratega enfatizó que ahora puede contar con los extranjeros Javon East y Jesús Everardo Rubio. El cubano Luis Paradela no pudo viajar al no contar con la visa.



Por su parte, el Santos tiene una visita complicada contra el New York City FC

"Amplía las posibilidades poder contar con jugadores que no pudimos hacerlo la vez pasada, queremos demostrar que no estamos acá por casualidad, deseamos expresar en la cancha por qué estamos aquí. El equipo quiere competir", comentó Rodríguez.

Sobre la posibilidad de poder tener al jamaiquino East y al mexicano Rubio confesó: "Me siento más protegido".

Además, reveló que en la preparación para este compromiso se enfocó en el análisis de video, una vez tuvieron el primer careo en el Estadio Nacional la semana anterior.

"Le he dedicado bastante tiempo a los análisis, evidentemente esta serie tiene otros matices, era una serie de 180 minutos y tenemos una referencia más clara de lo que hace el rival. La verdad que teniendo este partido como referencia, más la confianza, se le puede sacar provecho a esta experiencia", sentenció.

Reiteró que para poder meter en problemas al New York City debe mantener el cero en defensa y ser muy contundente, pues a estos niveles los rivales no perdonan.

