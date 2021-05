Erick Rodríguez: "Hicimos todos los méritos para ganar el juego"

El técnico del Santos de Guápiles, Erick Rodríguez, salió contento pese a quedar eliminado de la final del Clausura 2021 a manos del Herediano.

Rodríguez destacó el desempeño de los santistas en la semifinal ante el Herediano, pues encimaron a sus rivales todo el partido.

“Nos faltó el gol nada más. Hicimos todos los méritos para ganar el juego, no solo con 10 si no también con 11, pero también hay que dar el mérito a Herediano que nos tapó bien, pero no tuvimos la fineza para definir algunas jugadas que quedaron ahí.

“Estoy orgulloso de nuestros jugadores y se tienen que tener la cabeza en alto, pues tuvimos a Herediano debajo del arco”, indicó.

El estratega destacó el buen torneo que realizó su equipo, pues fue uno de los más regulares del certamen, aunque se mostró dolido el hecho de no poder alcanzar la final.

“Creo que estamos muy claros que hicimos un buen torneo. Fuimos muy regulares y tuvimos un comportamiento muy bueno durante el torneo, nos faltó un gol y salgo contento con los muchachos y los esfuerzos, hicimos todo lo que había que hacer”, añadió.

Rodríguez, de momento, indicó no es muy pronto para valorar próximos refuerzos de cara a la próxima temporada.