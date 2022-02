El dolor de cabeza de Erick Rodríguez para enfrentar al New York City

El técnico del Santos, Erick Rodríguez, tiene la tarea de rearmar todo su frente de ataque previo al juego de este martes a las 7 p. m. ante el New York City, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El jamaiquino Javon East y el cubano Luis Paradela no tienen el permiso de trabajo de Migración y no podrán ser tomados en cuenta para este encuentro.



Rodríguez insistió en que la fortaleza del equipo no debe centrarse en lo individual sino en lo táctico a nivel grupo. "Queremos mostrar una buena estrategia, con un equipo compacto y sólido".

