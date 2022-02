Cartaginés hace trizas a un irreconocible Santos

Cartaginés sí mostró regularidad esta semana y se dejó los tres puntos en el estadio Ebal Rodríguez con una destacada presentación de Ronaldo Araya y Jeikel Venegas.

Araya aportó su desequilibrio y osadía por el centro, mientras que Venegas sumó vértigo por el costado.

Jeikel se fue de doblete (16' y 51'), mientras que Ronaldo concretó en tiempo de reposición de la primera parte.

El único tanto guapileño llegó al 35' por medio de Isaac Salas, luego de que un remate suyo de media distancia se colara hasta el fondo del arco de Kevin Briceño.

​El juego fue intenso en el primer tiempo, ya luego el dominio brumoso fue apabullante.

Lo cierto es que del Santos de Guápiles aguerrido y acostumbrado a jugar un buen fútbol no se ha visto en este 2022.

A tal punto que está en el sótano de la tabla con solo cuatro puntos en seis partidos.

El técnico Erick Rodríguez había afirmado tras caer en Concacaf que su equipo se llevaba una buena experiencia con enfrentar al New York City, pero no al menos ese roce internacional no se vio la noche de este domingo.

Es cierto: el equipo adolece las bajas de sus mejores hombres en ataque como el jamaiquino Javon East y el cubano Luis Paradela, pero... ¿De último?

Situación contraria para los blanquiazules que están en la cima igualados en puntos con Alajuelense, ambos con 15 puntos, pero la Liga con mejor gol diferencia (+7 frente a +3).