Abogado de Santos: "El expediente ni siquiera se ha abierto"

Luis Peraza, el abogado del Santos de Guápiles, se refirió al proceso que tiene el club ante el Tribunal de Conflictos Deportivos del Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación (Triacode).

Actualmente, en la Unafut, los representantes de los clubes discuten si se puede jugar el próximo torneo con 10 o 12 clubes, pero han sido claros que primero se deben resolver los casos pendientes de los guapiñeños y de Guanacasteca en este Tribunal.

Peraza es claro en que el caso está detenido en dicho Tribunal y que "el expediente de Ssntos ni siquiera de se ha abierto".

El abogado relató que este caso se envió al Triacode a principios de julio 2025. "A finales del mismo mes el Consejo Nacional de Deportes se reúne de manera extraordinaria un sábado y destituye al Triacode en pleno", recordó Peraza.

Además, Peraza indicó que "el Triacode había acogido parcialmente una medida cautelar solicitada por Santos".



Tras destituir a los miembros de dicho tribunal, el Consejo Nacional de Deportes nombró a los nuevos miembros en octubre.

"Luego de eso, estos miembros tienen que pagar una caución para ejercer la función pública, alguno de los miembros lo hizo hasta enero. A finales de febrero y a inicios de marzo, no sé si se reunieron dos o tres veces".



"El expediente de Santos ni siquiera se ha abierto ni siquiera. Tenemos casi 10 meses de haber llegado a esta instancia", añadió.

Pese a que Peraza es el abogado de los guapileños, indicó que el caso de Guanacasteca en el mismo Triacode "debe estar igual. No sé si lo habrán tocado, los dos se presentaron parecido".



"Sé que han tocado otros expedientes de otras disciplinas, sé que llevaron un caso que era de octubre del año pasado. Incluso, ayer (miércoles) presenté otro documento para que le den continuidad al tema de santos, vamos a ver si se reúne", concluyó Peraza.



El Santos de Guápiles solicitó a la Federación Costarricense de Fútbol su restitución de la licencia para competir en Primera División.

Así lo dio a conocer el club en un comunicado de prensa, luego de una publicación de un reloj de arena que dio de qué hablar durante la noche de este martes.

Los guapileños comunicaron que atraviesan un proceso legal desde julio 2025 tras la destitución del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, "lo que nos ha colocado en una situación de indefensión durante estos meses".

Nuevo intento del Santos

La dirigencia santista indicó que se mantienen firmes en la lucha y por eso mantienen activo el proceso ante el Icoder.

"Hemos presentado una solicitud formal ante la Federación Costarricense de Fútbol, en la que pedimos la restitución de nuestra licencia, nuestro derecho a competir en la Primera División y nuestra afiliación a Unafut", añaden en el texto.

Por último, el club comunicó que "hacemos un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se nos devuelva el lugar que nos corresponde".

¿Qué pasó?

El pasado 24 de junio, la Federación comunicó la revocatoria de la licencia del club, luego de que el caso fuera visto por el Tribunal de Apelaciones de la FCRF. La decisión fue unánime y definitiva y de esa manera, "el Tribunal de Apelaciones respaldó la resolución de revocatoria de la licencia de este club, tomada el 2 de mayo del 2025", señaló un comunicado de la Fedefútbol.

Una vez concluida esta etapa, desde la Federación "confirmaron lo resuelto por el Comité de Licencias frente al incumplimiento grave en el criterio financiero que sustentaba la licencia de club profesional, y por haber vulnerado el “Fair Play financiero”, así como la equidad deportiva".

En el comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Federación se destaca que en el expediente se demostró que:

1.⁠ ⁠Existió un depósito para el pago de planilla de un tercero al club.

2.⁠ ⁠⁠Se omitió la presentación de los estados de cuenta bancarios con la forma y el contenido requerido por el Comité.

3.⁠ ⁠⁠Se firmó un contrato de compraventa del club que fue dejado sin efecto legal sin notificación previa al Comité.

"En síntesis, hubo hechos de relevancia económica y financiera que no fueron reportados conforme al Reglamento de Licencias", detalló.

Además, la revocatoria de la licencia está acompañada de una multa de ₡2.500.000 por las otras faltas cometidas.