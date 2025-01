Cristian Oviedo: "Son cinco partidos y es muy duro estar perdiendo"

El técnico de Santa Ana, Cristian Oviedo, analizó una nueva derrota de su equipo, ahora 1-2 ante Sporting.

Santa Ana es último en zona de descenso al tener 20 puntos en la tabla acumulada, por abajo de Puntarenas FC, que tiene 22, y Santos 25.



Estas fueron las declaraciones de Oviedo en conferencia de prensa:

Análisis del juego: Intentamos, cambiamos de sistema, fuimos al frente a buscar el gol lo más rápido posible y cayó. En el segundo tiempo entramos un poquito dormidos. El segundo gol de ellos creo que no es tiro de esquina, pero así lo determinaron los árbitros. Estamos muy dolidos, porque siento que hicimos un buen partido.

Mal momento: Es compartido, los jugadores que traje tienen que dar un poquito más, el cuerpo técnico también, cuando no salen los resultados es culpa del entrenador, del cuerpo técnico, tenemos que levantarnos. Esperemos que estos jugadores saquen esto adelante, igual el cuerpo técnico. No se nos dan los resultados por temas injustos, como escuelita de fútbol, no entiendo cómo la pelota cae en el centro del área y no la sacamos.

Diferencia de puntos en el descenso: El trabajo de nosotros es todos los días, a veces hasta más de la cuenta, es fútbol, hay que ver qué pasa, vemos videos, y aun así fallamos.

¿Hay desesperación?: Nosotros trabamos la mente del jugador, soy ganador, siempre la mente debe estar ahí, se lo aseguro que lo vamos a sacar, la mente de estos jugadores es fuerte. Con el empate el equipo agarra desconfianza y se cae un poquito. Esos jugadores que están adentro lo tienen que sacar.

Cambiar sistema: El equipo terminó jugando bonito el torneo pasado, pero si hay que cambiar, se cambia. Hoy se vio un equipo diferente al que se vio la semana pasada ante Liberia. Siempre voy a intentar cambiar, son cinco partidos y es muy duro estar perdiendo.