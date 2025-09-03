Walter Centeno vuelve a los banquillos de Primera División

San Carlos confirmó a Walter Centeno como su nuevo entrenador para el Torneo de Apertura 2025.

El Paté retorna de esta manera a los banquillos de la Primera División en sustitución del destituido Geiner Segura, quien quedó fuera este martes tras perder ante Pérez Zeledón.

La última experiencia de Centeno en la máxima categoría fue el torneo pasado, cuando tomó las riendas del Santos de Guápiles.

El Paté llega con la misión de sacar a los Toros del Norte del octavo puesto del campeonato, con solo ocho puntos en seis fechas disputadas.