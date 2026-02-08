¿Volverá Paté Centeno a dirigir a Saprissa algún día? Esto aclaró el técnico

Wálter Centeno dejó una picante frase pese a que su equipo San Carlos cayó 2-1 en su visita a Saprissa.

Al estratega le preguntaron sobre el regreso de Hernán Medford al banquillo morado y lo que todo eso significaba.

Luego, se le consultó si él volvería a sentarse en el banquillo tibaseño y fue muy claro en su respuesta.

“Wálter Centeno tiene cuatro prioridades en su vida: Dios, mi esposa, mis padres y mis hijos. La quinta es Saprissa. Esos son mis cinco amores”, indicó con toda seguridad dejando un guiño a que algún día le gustaría volver.

Incluso, él mismo explicó que es algo con lo que sueña algún día.

“Yo ahora estoy viviendo en Ciudad Quesada en San Carlos… Algún día, nunca hay que decir nunca”, mencionó.

Además, le agradeció a Medford por sus elogios en la forma de plantear el partido en Tibás.

“Agradecerle a Hernán Medford y desearle que le vaya bien porque es un hombre de la casa. Me gusta que el club vuelva a mirar a la gente del club, hay muchos que merecen tener una oportunidad en Saprissa”, indicó.

Sobre el partido, el Paté fue enfático que los errores puntuales lo llevaron a la derrota, aunque reiteró que su equipo jugó bien.

“Le dije a los muchachos que para ganar aquí hay que hacer un partido perfecto y no lo hicimos, nos pasó en Alajuela también. En desfase en defensa nos costó el 2-1. Saprissa nos ganó bien”.

Finalmente, dio una valoración del estado del cubano Yosel Piedra, quien tuvo que abandonar en camilla tras un fuerte golpe en su cabeza.

“Yosel Piedra está bien, ya se le hicieron varios estudios y todo salió bien, está fuera de peligro”, concluyó.