¡Venta histórica! San Carlos anuncia transferencia de Joseth Peraza a Hungría

El defensor Joseth Peraza cumplió su sueño: fue vendido a Europa. La Asociación Deportiva San Carlos comunicó que el club Zalaegerszegi TE FC, de la Primera División de Hungría, ejecutó la opción de compra.

Los Toros del Norte consideraron esta transferencia "una venta histórica para nuestra institución", aunque no revelaron el monto.

Incluso, el acuerdo contempla un porcentaje a favor del club en una futura transferencia del futbolista.

"Peraza está formado íntegramente en nuestra institución. Inició su proceso en la Escuela de Fútbol de la Asociación Deportiva San Carlos, donde dio sus primeros pasos dentro de la estructura formativa del club, avanzando posteriormente por las distintas categorías de liga menor hasta consolidarse como una de las principales promesas de nuestra cantera", informó el cuadro norteño.

Peraza debutó en Primera con apenas 15 años y en 2025 dio el salto al fútbol europeo tras incorporarse al Zalaegerszegi Torna Egylet FC en condición de préstamo.

"Para nuestra institución representa un motivo de orgullo ver a uno de nuestros jugadores formados en casa continuar su crecimiento en el fútbol internacional", indicó el texto.