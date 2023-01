Técnico de San Carlos salió muy molesto tras goleada ante la Liga

“Más allá de la derrota no encontré respuesta de mi equipo, pese a lo que planeamos para jugar contra la Liga.

"Estoy ofuscado, no tuvimos personalidad, no hubo respuesta, la derrota pudo haber sido peor", expresó el uruguayo.

El técnico destacó que su planilla no es comparable con la de la Liga, pues tiene mucho jugador joven y que ese es parte de su proceso, aunque esto no es excusa para no dejar todo dentro de la cancha.