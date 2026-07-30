Sí hay partido: San Carlos ya tiene aval para competir en Primera

Sí hay partido el domingo a las 4 p. m. entre Saprissa y San Carlos, luego de que el Comité de Licencias le otorgara el aval de participación a los Toros del Norte.

A los Toros del Norte le levantaron la suspensión de la licencia profesional, luego de que la institución se pusiera al día con la CCSS.

"Ha demostrado que se encuentra al día con sus obligaciones obrero-patronales y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el vigente Reglamento de Licencias", informó la Federación.

Así las cosas, los sancarleños solo perdieron los primeros tres puntos ante Escorpiones por tener una deuda con la CCSS.