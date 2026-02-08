Saprissa se impone a San Carlos y ya acaricia la zona de clasificación

﻿El Saprissa de Hernán Medford mostró una cara muy sólida y consiguió una importante victoria de 2-1 ante San Carlos que le permite meterse de lleno en la lucha por la zona de clasificación.

Los morados, ahora dirigidos por Medford mostraron una cara sólida y sobre todo hilvanando jugadas colectivas muy acertadas.

Punto alto del partido también la dupla de Tomás Rodríguez como artillero y Bancy Hernández como revulsivo con su velocidad y explosividad.

El primer tanto llegó desde el punto de penal. Javier Paradela ingresó al área y Jean Carlo Agüero lo derribó tras llegar tarde. Tras revisión en el VAR se decretó la falta.

El capitán Mariano Torres convirtió nítido desde los once pasos para sumar a la pizarra el 1-0 al minuto 32.

Pero un mal despeje de Kendall Waston, le dejó servido el remate al mexicano Brian Martínez para sellar el empate momentáneo 1-1 al 36’.

Los morados no se dejaron sobreponer y rápido contestaron con el segundo tanto en un enorme contragolpe que comenzó Sebastián Acuña, el nicaragüense Hernández lo llevó por velocidad y el panameño Rodríguez se encargó de anotar fácil el gol de la victoria al 41’.

Saprissa pudo anotar más sobre el final del juego, pero a Rachid Chirino se le hizo un colocho la pelota y terminó fallando para la silbatina de todo el estadio.

Por si fuera poco, Chirino se marcharía más tarde expulsado por acumulación de tarjetas amarillas.

Saprissa escala al quinto lugar empatado con San Carlos y Alajuelense con 9 puntos, lo que le permite acariciar la zona de clasificación.

La nota preocupante del partido la dio Yosel Piedra, quien tuvo que abandonar en camilla en el cuadro norteño tras un fuerte golpe en su cabeza, que hizo preocupar a todos en La Cueva.



