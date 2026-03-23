Saprissa cumple en San Carlos y no pierde el paso en la pelea por el liderato

Saprissa no desentonó en su lucha por adueñarse del liderato en el Torneo de Clausura 2026 al vencer como visitante 1-3 a San Carlos y colocarse a un punto del nuevo lider, Herediano.

Los morados dominaron el cotejo sin complicaciones y el primer tanto llegó al 40’ obra de Kendall Waston, quien se aventuró en ataque para poner el 0-1 al cerrar la pinza bajo el segundo palo.

Si el dominio era absoluto, en el complemento llegaron los goles que confirmaron el triunfo.

El 0-2 llegó por intermedio de Jefferson Brenes quien definió de gran forma tras una pelota suelta en el área, mientras que el tercer tanto fue obra del cubano Luis Javier Paradela, al entrar desde atrás luego de un centro pasado y marcar al 83’, en una acción que los sancarleños reclamaban como fuera de juego.

Maquilló el marcador el mexicano Brian Martínez para anotar de cabeza el descuento 1-3 al 90+5'.

A falta de cinco fechas por terminar la fase regular, Saprissa llega al segundo lugar con 24 puntos, uno menos que el Herediano que venció a la Liga el sábado y apenas por encima del Cartaginés (23) que perdió en Pérez Zeledón y dejó ir el liderato.

La lucha por la cima está al rojo vivo y el cierre del Clausura promete ser intenso.



