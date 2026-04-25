San Carlos y Pérez Zeledón se despiden del Clausura 2026 empatando

En su último juego del Clausura 2026, San Carlos y Pérez Zeledón empataron.

El partido se llevó a cabo en el estadio Carlos Ugalde y finalizó 1-1.

En la primera parte, el marcador lo abrió Joshua Canales para los Guerreros del Sur, mientras que el empate fue obra de Kendall Gómez Morales.

En la complementaria, ambos equipos intentaron, sin éxito, romper la paridad.

Los Toros del Norte terminaron el certamen con 21 unidades, mientras que los Guerreros del Sur sumaron 14 puntos.