San Carlos y Guadalupe FC igualan en el pulso por salir del sótano

San Carlos y Guadalupe FC igualaron 1-1 en el arranque de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2025.

Ambos estaban urgidos por la victoria, pues así podrían salir del sótano de la tabla que también comparten con el Sporting FC.

Los Toros del Norte pudieron irse arriba en el marcador al 31, pero Jonathan McDonald desperdició un cobro de penal que fue a dar al palo.

Sin embargo, Rachid Chirino se encargaría de abrir el marcador con un tremendo golazo al 34’ luego de recepcionar una pelota con su pecho y mandar un zapatazo al arco sin dejarla caer para el 1-0.

No obstante, Guadalupe respondió por intermedio del goleador del certamen, el mexicano Joao Maleck, quien aprovechó una confusión dentro del área para marcar el 1-1 al 68’.

El empate deja a Guadalupe FC con 13 puntos en el octavo puesto, mientras que San Carlos es noveno con 12 puntos.

Sporting FC es último de la tabla (11), pero los albinegros celebran el empate, pues este sábado tendrán una oportunidad de oro de dejar el último puesto si consigue una victoria ante Liberia.