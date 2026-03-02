San Carlos y Cartaginés igualan en caliente choque de protagonistas

San Carlos y Cartaginés no se dieron tregua en su lucha por ser protagonistas del Clausura 2026 e igualaron 1-1 en Ciudad Quesada.

Buen esfuerzo de los brumosos, que lograron emparejar el marcador con un hombre menos toda la etapa complementaria por la expulsión de Fernán Faerron.

Los norteños fueron los primeros en abrir el marcador por intermedio del panameño Jorman Aguilar al minuto 30, luego de un grave error en salida de zaga brumosa.

Después del gol, el juego se calentó más de la cuenta y rápidamente Fernán Faerron se ganó dos tarjetas amarillas, por lo que terminó expulsado al 45+3’ por acumulación.

El defensor se perderá así el juego del próximo martes ante Alajuelense en el Morera Soto.

Pero aun así, los brumosos no bajaron los brazos y lograron la igualada por intermedio de Christopher Núñez, quien definió solo tras un mal despeje de un defensor para el 1-1 definitivo al 59’.

Si bien el empate hace que el Cartaginés (17) pierda el segundo lugar a manos de Saprissa (18), rescatar un punto ante el buen equipo de los Toros del Norte pareciera buen negocio.

Los norteños, por su parte, continúan en el cuarto puesto con 16 unidades. El líder es el Herediano con 19.

Ambos equipos tendrán que sortear duras visitas en la próxima fecha, pues San Carlos viajará a Puntarenas, mientras que los brumosos enfrentarán a la Liga en el Morera Soto.



