San Carlos suma tres puntos de visita en casa de Pérez Zeledón

El encuentro entre Pérez Zeledón y San Carlos fue un partidazo. Los tres puntos se los dejaron los Toros del Norte con justicia, en un cruce que tuvo de todo.

Los golazos llegaron desde ambos bandos.

Para los norteños abrió la cuenta Reggy Rivera y Jonathan McDonald marcó un doblete, el segundo de gran calidad.

⏰ 77’ Gol de Jonathan McDonald para firmar su doblete ante Pérez Zeledón. pic.twitter.com/o7YtYkLLPr — FUTV (@FUTVCR) October 19, 2025

El descuento también fue de gran factura, por parte de Eduardo Pastrana, para los Guerreros del Sur.





Más allá de esto, las oncenas siempre llevaron peligro al área contraria y nunca abandonaron la ofensiva, por lo que el trámite fue muy entretenido.

Los tres puntos son valiosos para los Toros, que buscan escapar de la parte baja de la tabla. El resultado fue doloroso para los Guerreros, que pierden ritmo en su intento de clasificar a la segunda fase.

En la siguiente jornada, Pérez Zeledón se medirá con Alajuelense, mientras que San Carlos recibirá a Guadalupe.