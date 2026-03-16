San Carlos se mete en problemas de descenso. ¿Podrá Guadalupe salvarse?

Hace dos fechas atrás Guadalupe FC parecía prácticamente decidido al descenso en el Torneo de Clausura 2026.

Dos pésimos torneos lo tienen en el fondo de la tabla con 22 puntos en 30 fechas disputadas.

Pero la victoria este domingo ante Puntarenas FC y la caída de San Carlos, les dio la oportunidad de aferrarse al milagro.

En estos momentos la diferencia es de ocho puntos entre ambos y a falta de 18 unidades por disputar.

El principal problema para los guadalupanos es el pesado calendario que tienen por delante.

Primero recibirán a Sporting FC este viernes a las 8 p. m. Tras dejar atrás los problemas de descenso, los albos ahora llegan con la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros.

Después de ellos, vendrán dos visitas fuertes: Ante Alajuelense el 5 y San Carlos el 12 de abril.

Ese partido ante los norteños decidirá mucho de su destino, pues un triunfo pondría al rojo vivo el cierre; pero una derrota los dejaría prácticamente sin chance.

Pero el panorama vuelve a tornarse complicado en las últimas fechas, pues recibirán a Pérez Zeledón, visitarán Saprissa y terminarán su periplo en el Clausura recibiendo a Cartaginés.

El técnico Alfredo Morales, asegura que no tiran la toalla y que mientras tengan una oportunidad, lo van a luchar a muerte.

“Tenemos un margen de error casi nulo y dependemos de defender nuestro estadio. Hoy cumplimos con la tarea y también rompimos varias fechas sin saborear un triunfo”, indicó.

Además, añadió que “creo en Guadalupe y en los jugadores que tenemos. Vamos a pelear hasta el final para mantener al club en Primera División”.

Panorama norteño.

Por su parte, San Carlos perdió ante Sporting FC y cayó en la lucha por el no descenso a ocho puntos del abismo.

Su calendario también se las trae: recibe al Saprissa el sábado, luego viaja a Libera para recibir en una final por el no descenso a Guadalupe FC el 12 de abril.

Luego cerrará visitando al Herediano en Santa Bárbara y luego al Cartaginés en el Fello Meza. La última fecha la disputará ante Pérez Zeledón, club que prácticamente estaría descartado tanto de clasificar como del descenso.

El problema para los norteños es que ya suman cuatro partidos sin ganar y esa debacle ya los compromete en la tabla.

"En este campeonato tan bipolar usted puede ligar tres victorias y luego estás en la punta, Alajuelense y Sporting estaban casi abajo, lograron tres victorias y están ahí, la clave en este torneo es ligar dos triunfos y empatar uno juego y ya estás metido entre los cuatro, todo está pegando, los equipos se van a quitar puntos, está muy interesante el campeonato", mencionó el técnico Wálter Centeno en conferencia de prensa.

Las próximas fechas serán clave para conocer el desenlace del descendido a la segunda división.

ASÍ MARCHA EL DESCENSO

Acumulada últimos tres lugares

8. Pérez Zeledón 32 pts

9. San Carlos 30 pts

10. Guadalupe 22 pts

*Faltan 18 puntos por disputar en seis fechas del Clausura 2026

​ Calendario San Carlos

Fecha 13: Reciben a Saprissa

Fecha 14: Visitan a Liberia

Fecha 15: Reciben a Guadalupe

Fecha 16: Visitan al Herediano

Fecha 17: Visitan al Cartaginés

Fecha 18: Reciben a Pérez Zeledón

Calendario Guadalupe FC

Fecha 13: Reciben a Sporting

Fecha 14: Visitan a Alajuelense

Fecha 15: Visitan a San Carlos

Fecha 16: Reciben a Pérez Zeledón

Fecha 17: Visitan al Saprissa

Fecha 18: Reciben al Cartaginés



