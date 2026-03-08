San Carlos se frota las manos con venta de Joseth Peraza

San Carlos se frita las manos con lo que puede ser una venta histórica para el club.

Se trata de la transacción de la ficha de Joseth Peraza al Zalaegerszeg TE FC de la Primera División de Hungría.

Peraza partió en junio de 2025 a suelo húngaro y ha sido titular indiscutible en el equipo.

Carlos Acosta, gerente deportivo norteño, informó que "pronto" se dará la transacción por el jugador.

"Está haciendo muy buena labor, esperamos tener noticias pronto, no quiero adelantar nada, me gusta ser concreto

"Lo más importante es que ha hecho las cosas bien, se ha adaptado y está con hambre de hacer las cosas bien", comentó Acosta en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Al ser consultado específicamente cuándo se daría, respondió: "Yo pensaría que sea vendido pronto".