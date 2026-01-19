San Carlos se acordó de ganar en su casa y despierta en el momento justo

San Carlos volvió a sonreír en su casa. Un año y tres meses después, los norteños consiguieron derrotar 3-0 a Sporting FC en su casa, algo que no conseguían desde el pasado 6 de octubre del 2024.

Curiosamente, aquella última victoria en el ya lejano Apertura 2024 la tuvo ante Sporting FC por 2-0 con goles de Bayron Murcía y el mexicano Brian Martínez.

Este último también se encargó de marcar este domingo en la solvente victoria de 3-0 ante los albinegros.

Fueron 13 partidos de sequía, aunque cabe resaltar que para el Apertura 2025 disputó cinco partidos fuera del Carlos Ugalde, debido al cambio de gramilla sintética y se mudó por ese tiempo al Ebal Rodríguez de Guápiles.

El técnico Wálter Centeno se mostró contento con volver a la victoria y aseguró que la racha fue más que complicada.

"Pasó mucho tiempo, lo que puedo decir es que el pueblo esté contento, la verdad es que la sequía ha sido dura, imagínense que también hay equipos han durado mucho más tiempo sin ser campeones y ya lo fueron, nada es para siempre, eso tenía que romperse y por dicha hoy lo hicimos”, destacó Centeno.

La victoria cae en el mejor momento. Con el triunfo metieron a los albinegros igualados en el último lugar junto a los mismos norteños y Guadalupe FC, todos con 16 unidades, pero el torneo recién empieza.

Ahora su próximo reto será recibir al Puntarenas FC el próximo jueves y luego viajará al Morera Soto para medirse al campeón nacional, Alajuelense.



