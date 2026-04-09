San Carlos recibió esta multa tras conferencia en la que Paté contestó solo una pregunta

San Carlos fue multado por el comportamiento del técnico Walter Centeno, quien solo contestó una pregunta y luego abandonó la conferencia de prensa tras la goleada que le propinó Liberia (5-1) en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol impuso una multa de ₡400.000 a los Toros del Norte al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

A los norteños también se les sancionó al defensa norteño Yosel Piedra con un partido y deberá cancelar una multa de ₡100.000 tras ser expulsado.



Otros castigos:

Sporting

Sancionar al equipo con una multa de ₡105.000 al ser la primera vez en la temporada que se ve invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.



Cartaginés

Sancionar al equipo con una multa de ₡105.000 al ser la primera vez que comete una falta contra el Fair Play.



Pérez Zeledón

Sancionar al club con una multa de ₡562.500 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



Saprissa

Sancionar al jugador Luis Javier Paradela Díaz con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

