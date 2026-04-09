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San Carlos recibió esta multa tras conferencia en la que Paté contestó solo una pregunta

El técnico de los Toros del Norte solo respondió una consulta y luego se marchó se la rueda de prensa tras perder ante Liberia.

Walter Centeno. Foto: Prensa San Carlos
Walter Centeno. Foto: Prensa San Carlos
Por Daniel Jiménez 9 de abril de 2026, 16:15 PM

San Carlos fue multado por el comportamiento del técnico Walter Centeno, quien solo contestó una pregunta y luego abandonó la conferencia de prensa tras la goleada que le propinó Liberia (5-1) en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. 

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol impuso una multa de ₡400.000 a los Toros del Norte al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

A los norteños también se les sancionó al defensa norteño Yosel Piedra con un partido y deberá cancelar una multa de ₡100.000 tras ser expulsado.

Otros castigos:

Sporting

Sancionar al equipo con una multa de ₡105.000 al ser la primera vez en la temporada que se ve invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.

Cartaginés

Sancionar al equipo con una multa de ₡105.000 al ser la primera vez que comete una falta contra el Fair Play.

Pérez Zeledón

Sancionar al club con una multa de ₡562.500 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Saprissa

Sancionar al jugador Luis Javier Paradela Díaz con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

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